Повітряні сили ЗСУ відзвітували про виконану роботу. Протягом години, з 12:20 до 13:20, українські захисники збили три крилаті ракети — ймовірно, "Калібри". Їх вдалося знищити над різними областями України.
Про успішно збиті цілі відзвітували в Командуванні Повітряними силами ЗСУ.
"Сьогодні, 14 червня, в період з 12:20 по 13:20, Повітряні сили Збройних сил України збили відразу три крилаті ракети (імовірно "Калібр"), запущені по території України з акваторії Чорного моря", — заявили в Командуванні Повітряними силами.
Одну з ракет вдалося знищити за допомогою ПЗРК в районі відповідальності Повітряного командування "Центр". Ще дві збили пострілами із зенітних ракетних комплексів у зоні відповідальності Повітряного командування "Захід".
Нагадаємо, згідно зі свіжими даними від Генштабу ЗСУ, з моменту повномасштабного вторгнення Росії українські захисники знищили 125 крилатих ракет. Зараз РФ намагається їх економити і все частіше використовує радянські зразки — X-59 і X-22. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
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