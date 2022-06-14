Снаряди знищили над різними областями України.

Повітряні сили ЗСУ відзвітували про виконану роботу. Протягом години, з 12:20 до 13:20, українські захисники збили три крилаті ракети — ймовірно, "Калібри". Їх вдалося знищити над різними областями України.

Про успішно збиті цілі відзвітували в Командуванні Повітряними силами ЗСУ.

"Сьогодні, 14 червня, в період з 12:20 по 13:20, Повітряні сили Збройних сил України збили відразу три крилаті ракети (імовірно "Калібр"), запущені по території України з акваторії Чорного моря", — заявили в Командуванні Повітряними силами.

Одну з ракет вдалося знищити за допомогою ПЗРК в районі відповідальності Повітряного командування "Центр". Ще дві збили пострілами із зенітних ракетних комплексів у зоні відповідальності Повітряного командування "Захід".

Нагадаємо, згідно зі свіжими даними від Генштабу ЗСУ, з моменту повномасштабного вторгнення Росії українські захисники знищили 125 крилатих ракет. Зараз РФ намагається їх економити і все частіше використовує радянські зразки — X-59 і X-22. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: