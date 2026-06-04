Атака на нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі: супутник показав наслідки

Супутники зафіксували масштабну пожежу на території одного з найбільших нафтових терміналів Балтійського регіону.

Журналісти оприлюднили супутниковий знімок компанії Planet Labs від 3 червня, на якому видно наслідки удару по Петербурзькому нафтовому терміналу. Як повідомляє проєкт "Схеми", на фото зафіксовано масштабну пожежу на території об'єкта.

"Петербурзький нафтовий термінал" розташований на південному сході Санкт-Петербурга та вважається одним із найбільших терміналів із перевалки наливних вантажів у Балтійському регіоні.

На території комплексу розміщено 21 резервуар для зберігання нафтопродуктів, а його загальна пропускна спроможність становить близько 12,5 млн тонн на рік.

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Об'єкт відіграє важливу роль у логістиці російського експорту нафтопродуктів через Балтійське море.

Атака на термінал у Санкт-Петербурзі

Нагадаємо, що Санкт-Петербург зазнав атаки безпілотників у день відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму, де має виступити російський диктатор Путін. Атаку на нафтовий термінал окупантів прокоментував командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр).

"Зайшли без стуку, під покровом білих ночей. Прикрий вікно, бздюхає у Європу", – заявив він.

За словами Бровді, операцію провели спільно Сили безпілотних систем, Сили спеціальних операцій, Служба безпеки України та Головне управління розвідки.

Інформацію про атаку на промисловий об'єкт у Санкт-Петербург також підтвердили у Генеральному штабі Збройних сил України. Деталі щодо масштабу пошкоджень та можливого впливу на роботу терміналу наразі уточнюються.

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