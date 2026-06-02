'Удар у відповідь': у Міноборони РФ цинічно прокоментували атаку на Україну

Заявляється, що нібито метою удару були підприємства ОПК та об’єкти паливної й транспортної інфраструктури.

У російському Міноборони цинічно пояснили нічну масовану атаку на Україну, внаслідок якої загинули та поранені багато людей, зруйновано будинки та лікарні.

Як пишуть російські ЗМІ, у відомстві країни-агресора назвали удар "відповіддю на терористичні атаки".

Заявляється, що нібито метою удару були підприємства оборонної промисловості України та об'єкти паливної і транспортної інфраструктури в Києві, Запоріжжі, Харкові та Дніпропетровську, а також у Полтавській, Хмельницькій та Сумській областях.

Використовувалася високоточна зброя великої дальності, зокрема гіперзвукові ракети.

При цьому в російському Міноборони заявляють, що нібито "цілі удару досягнуто, всі призначені об'єкти уражені".

Масований удар по Україні

Росіяни всю ніч атакували Україну У Києві відомо про чотирьох загиблих і понад півсотні поранених. Руйнування зафіксовані в багатьох районах столиці. Зокрема, у Шевченківському, Святошинському, Солом'янському та Подільському районах частково зруйновані багатоповерхівки. Крім того, у Голосіївському районі пошкоджена поліклініка.

Також у Дніпрі зруйновано житловий будинок, за останніми даними, 7 осіб загинули, 35 – поранені.

Також вночі росіяни завдали по Харкову комбінованого удару дронами та ракетами. За попередніми даними, постраждало 14 осіб, серед них одна дитина.

