Українські дрони паралізували один із найбільших російських НПЗ, - Reuters

Україна продовжує завдавати ударів по російській енергетичній інфраструктурі.

Волгоградський нафтопереробний завод, який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня Росії та належить компанії "Лукойл", припинив переробку нафти з 29 травня після атаки українських дронів, яка спричинила пожежу та пошкодження.

За словами співрозмовників агентства Reuters, після удару було зупинено установку первинної перегонки нафти CDU-1, на яку припадає близько 40% потужностей заводу. Також припинили роботу установки CDU-5 та CDU-6.

Зазначається, що у 2024 році Волгоградський НПЗ переробив 13,5 млн тонн нафти, що становить близько 5% від загального обсягу переробки на російських нафтопереробних заводах.

Підприємство виробило близько 6 млн тонн дизельного палива, 1,9 млн тонн бензину та 700 тис. тонн мазуту.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що за січень - травень поточного року українські військові змогли вразити 15 російських нафтопереробних заводів.

На початку червня стало відомо, що в РФ заборонили експорт авіаційного палива до кінця листопада, щоб уникнути дефіциту на внутрішньому ринку через українські атаки на російські НПЗ.

2 червня повідомлялося, що Краснодарський край у Росії атакували дрони. Тоді загорівся один із найбільших у регіоні нафтопереробних заводів – Ільський НПЗ.

