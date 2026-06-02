У Дніпрі внаслідок російського удару вже 9 загиблих, серед них – маленька дитина

Ще 35 мешканців Дніпра постраждали і шестеро вважаються зниклими безвісти.

У Дніпрі після масованої російської атаки зафіксовані серйозні руйнування багатоповерхівок. Вже відомо про дев’ятьох загиблих.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram.

"У Дніпрі зруйновані багатоквартирні будинки. 9 людей загинули, серед них – дитина", - повідомив глава МВС.

За його словами, серед жертв обстрілу також рятувальник - заступник начальника пожежно-рятувального загону, майор Антон Ярмоленко.

"У момент удару він саме прямував на виклик. Щирі співчуття родині та колективу. Ще 35 жителів Дніпра постраждали, маємо інформацію і щодо 6 зниклих безвісти громадян", - наголосив Клименко.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у Telegram атака росіян на Дніпро обірвала життя маленького хлопчика.

"Тіло дитини 2023 року народження рятувальники дістали з-під завалів понівеченої атакою чотириповерхівки", - повідомив Ганжа.

Крім того, у лікарні медикам не вдалося врятувати 60-річного чоловіка. Його травми виявилися занадто важкими.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 2 червня росіяни завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування різних типів. Усього зафіксовано 729 засобів повітряного нападу – 73 ракети і 656 БпЛА різних типів. Протиповітряною обороною збито/подавлено 642 цілі – 40 ракет та 602 безпілотники різних типів.

Крім Дніпра, було атаковано також Київ. У столиці багато зрунованих будинків, кількість постраждалих перевалила за 6 десятків.

