Влучання 33 ракет і дронів: Повітряні сили розкрили масштаби нічного удару

Серед іншого росіяни запустили по Україні 8 протикорабельних ракет "Циркон".

У ніч на 2 червня росіяни завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили. "Основний напрямок удару – Київ. Також атаковано Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщину та інші регіони", йдеться у повідомленні.

За даними Повітряних сил, усього зафіксовано 729 засобів повітряного нападу – 73 ракети і 656 БпЛА різних типів:

Відео дня

8 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон" (райони пусків – окупований Крим, Курська обл., РФ);

33 балістичні ракети Іскандер-М (райони пуску – Брянська, Курська, Ростовська обл., окупований Крим);

27 крилатих ракет Х-101 (райони пусків – Вологодська обл., РФ);

5 крилатих ракет "Калібр" (райони пусків – акваторія Каспійського моря);

656 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів "Бандероль", дронів-імітаторів типу "Пародія" (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Гвардійське, Чауда, окупований Крим).

Військові зазначили, що повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 642 цілі – 40 ракет та 602 безпілотники різних типів:

11 балістичних ракет Іскандер-М;

26 крилатих ракет Х-101;

3 крилаті ракети "Калібр";

602 ворожі БпЛА різних типів.

"Станом на 08:30 зафіксовано влучання 30 балістичних, 3 крилатих ракет та 33 ударних БпЛА на 38 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 15 локаціях", - деталізували Повітряні сили.

Удар по Україні 2 червня

Вночі Росія завдала комбінованих ударів по кількох містах України. Зокрема, окупанти вдарили по Дніпру, внаслідок чого наразі відомо про 6 загиблих.

Також удар припав по Києву. Наразі місто затягує димом від численних пожеж. Відомо, що в результаті удару 4 людей загинули, 51 особа дістала поранень.

У столиці через наслідки удару для руху перекрито низку вулиць.

Вас також можуть зацікавити новини: