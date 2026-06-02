Влучання 33 ракет і дронів: Повітряні сили розкрили масштаби нічного удару

У ніч на 2 червня росіяни завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили. "Основний напрямок удару – Київ. Також атаковано Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщину та інші регіони", йдеться у повідомленні.
За даними Повітряних сил, усього зафіксовано 729 засобів повітряного нападу – 73 ракети і 656 БпЛА різних типів:
- 8 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон" (райони пусків – окупований Крим, Курська обл., РФ);
- 33 балістичні ракети Іскандер-М (райони пуску – Брянська, Курська, Ростовська обл., окупований Крим);
- 27 крилатих ракет Х-101 (райони пусків – Вологодська обл., РФ);
- 5 крилатих ракет "Калібр" (райони пусків – акваторія Каспійського моря);
- 656 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів "Бандероль", дронів-імітаторів типу "Пародія" (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Гвардійське, Чауда, окупований Крим).
Військові зазначили, що повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 642 цілі – 40 ракет та 602 безпілотники різних типів:
- 11 балістичних ракет Іскандер-М;
- 26 крилатих ракет Х-101;
- 3 крилаті ракети "Калібр";
- 602 ворожі БпЛА різних типів.
"Станом на 08:30 зафіксовано влучання 30 балістичних, 3 крилатих ракет та 33 ударних БпЛА на 38 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 15 локаціях", - деталізували Повітряні сили.
Удар по Україні 2 червня
Вночі Росія завдала комбінованих ударів по кількох містах України. Зокрема, окупанти вдарили по Дніпру, внаслідок чого наразі відомо про 6 загиблих.
Також удар припав по Києву. Наразі місто затягує димом від численних пожеж. Відомо, що в результаті удару 4 людей загинули, 51 особа дістала поранень.
У столиці через наслідки удару для руху перекрито низку вулиць.