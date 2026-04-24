ЄС застосовує щодо України та Близького Сходу 'подвійні стандарти', - прем'єр Іспанії

Прем'єр-міністр Іспанії Петро Санчес запропонував призупинити дію Угоди про асоціацію з Ізраїлем через війну на Близькому Сході, але цю ідею не всі підтримали.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що в Європейському Союзі існують "подвійні стандарти" у політиці щодо воєн в Україні та на Близькому Сході через відмову країн-членів "карати" Ізраїль за його дії в регіоні, повідомляє EuroEFE.

Розповідаючи про перебіг саміту лідерів ЄС на Кіпрі, Санчес поскаржився на те, що його пропозиція призупинити дію Угоди про асоціацію з Ізраїлем через війну на Близькому Сході зустріла опір серед країн-членів.

Як поділилося видання, головними противниками цієї ідеї виступили Італія та Німеччина.

Прем'єр-міністр Іспанії заявив, що ЄС втратить свій авторитет, якщо не застосує заходів щодо Ізраїлю.

"На жаль, є уряди, які підтримують це, а інші – проти, єдиної позиції з цього питання немає. Все це призводить до ослаблення позицій Європейського Союзу в плані нашої легітимності, принаймні політичної, та нашої авторитетності, коли йдеться про захист таких справедливих справ, як щодо України", - сказав він.

Санчес натякнув, що Ізраїль порушує міжнародне право, як і Росія у своїй агресії проти України.

"І, очевидно, ні в Лівані, ні на Західному березі, ні, звісно, у Газі Ізраїль цього міжнародного права не дотримується, і це також має спонукати нас до таких роздумів", - додав прем'єр-міністр Іспанії.

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами президента США Дональда Трампа Ізраїль ніколи не втягував його у війну проти Ірану. Очільник Білого дому пояснив, що на його рішення вплинуло вторгнення ХАМАС в Ізраїль у 2023 році. Також він давно переконаний, що Іран ніколи не повинен отримати ядерну зброю. Президент США зазначив, що "результати в Ірані будуть вражаючими". Трамп зауважив, що якщо нові лідери Ірану виявляться розумними, у країни може бути велике і процвітаюче майбутнє.

Також ми писали, що колишній державний секретар США Джон Керрі розповів, що Ізраїль пропонував розпочати воєнну кампанію проти Ірану ще за часів президентства Барака Обами і Джо Байдена. Керрі поділився, що оба колишніх президенти США відмовили, а єдиний, хто на це погодився - Трамп. Водночас, колишній держсекретар США заявив, що всі, хто виступав проти війни з Іраном, не мали сумніву у воєнній міці США та здатності добиватися вражаючих результатів.

