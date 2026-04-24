Ворог переходить на дешеві 'Молнії': Флеш назвав нюанси щодо збиття цих БПЛА

Зазначає, що важливо, щоб виробники РЕБ швидко відреагували на ситуацію.

На всіх фронтах у ближній зоні бойових дій триває скорочення використання противником дорогих ударних БПЛА та перехід на дешеві "Молнії". Про це у Facebook написав радник міністра оборони, фахівець із систем РЕБ та звʼязку Сергій (Флеш) Бескреснов.

Він назвав кілька нюансів, які усклюднюють роботу по знищенню БПЛА цього типу.

За його словами, йдеться про погану видимість "Молнії" нашими радіолокаційними станціями (РЛС) через низькі висоти та матеріали, з яких ці БПЛА зроблені. При цьому додав, що через це зенітні дрони не завжди їх відпрацьовують.

"Дальність роботи відеоканалу "Молнії" досягається потужними VTX 5-10 Вт, спрямованими антенами. Дуже хотілося б, щоб наші виробники швидше завалили фронт РЕБ по відео типу "Штори". Працюємо", - написав Флеш.

За його словами, в України є багато РЕБ для придушення каналів управління "Молніями", але треба додавати засоби виявлення частот пультів.

"Наразі тиснути перебором - це утопія. Дуже багато варіантів частот", - зазначає Флеш.

Він додав, що росіяни чудово знають тактико-технічні характеристики нашого РЕБ, тому орієнтуються, що кожен РЕБ має ліміт по ширині придушення і намагаються в складних моментах робити псевдовипадкове перестроювання робочої частоти (ППРЧ) шириною 300-600 МГц і більше.

"З такою шириною смуги падає дальність управління, але зростає складність придушення. Це слід враховувати під час розробки нових засобів РЕБ", - наголосив Флеш.

Російські дрони "Молнія"

Як повідомляв УНІАН, російська армія модернізувала ударні дрони "Молнія", перетворивши їх на дешеві інструменти для розвідки та спостереження.

Business Insider писав, що раніше ці безпілотники вважалися лише дронами-камікадзе, які вибухають при зіткненні, але тепер вони мають нову мету - розвідку на полі бою.

Радник Міністерства оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов зазначав, що ворог оснащує деякі свої апарати додатковими батареями для розширення дальності, камерою високої чіткості та сітковим модемом для кращого зв'язку.

Він розповідав, що за ціною одного дорогого розвідника типу Supercam росіяни можуть отримати 10-15 "Молній". Це дозволяє Москві менше покладатися на дорогі моделі Zala Z-16 або Supercam S-350, вартість яких сягає 100 000 доларів за штуку.

