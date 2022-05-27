Росіяни гатять по житлових кварталах міста безперервно.

Упродовж усієї доби російські окупанти намагалися протиснутися у Сєвєродонецьк, здійснюючи постійні обстріли, внаслідок яких загинули чотири людини.

Про це в Телеграм-каналі повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Жителі Сєвєродонецька вже забули, коли в місті хоча б на півгодини встановлювалася тиша. Росіяни гатять по житлових кварталах безперервно. 26 травня від снарядів ворога загинули чотири сєвєродончанина. Усі – в старих районах міста. Двоє з них – одночасно, біля однієї багатоповерхівки", - повідомив Гайдай.

Також, за його даними, ворог атакував позиції українських військових в районі Устинівки.

За словами голови ОВА, у Сєвєродонецьку додалися й пошкодження житлового фонду – 11 багатоквартирних та один приватний будинок.

А в Лисичанську обстріляне відділення поліції, по області пошкоджено близько 50 будинків.

"Підрахували кількість руйнацій після потужної артилерійської атаки на Лисичанськ протягом 25 травня – 19 об’єктів. 26 травня росіяни відкрили вогонь по відділенню поліції. На щастя, ніхто не постраждав", - повідомив він.

Ще одного чоловіка було вбито російським снарядом учора в Комишувасі. Також стало відомо про загибель двох жінок у Гірському протягом останнього тижня.

"Взагалі, у Попаснянській та Гірській громадах зруйнованого житла – не перерахувати. Що відомо за 26 травня: 11 будинків у Золотому, дев’ять – у Гірському, вісім – у Тошківці, чотири – у Нирковому, три – у Миколаївці", - зазначив Гайдай.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай ссказав, що окуповано близько 95% Луганської області.

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