За один день Росія втратила стільки техніки, скільки раніше втрачала за три доби.

Російська армія втрачає безпрецедентну кількість техніки в Україні. Інколи українці реалізовують операції зі знищення десятків одиниць техніки за лічені хвилини.

Як повідомляє Forbes, у перші 700 днів ширшої війни Росії проти України росіяни щодня втрачали в середньому 19 танків, бойових машин та іншого важкого озброєння. У неділю аналітик Ендрю Перпетуа нарахував 54 одиниці знищеної російської техніки за один день.

Кожен підбитий російський танк чи бойова машина є результатом навчання, планування та ризику з боку українських військових. Оператор БПЛА Kriegsforscher детально описав зіткнення у грудні, яке закінчилося тим, що російські війська, ймовірно, 35-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади або суміжного підрозділу, просунулися щонайбільше на 350 метрів до околиць Авдіївки з Водяного.

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Це просування коштувало їм дев'яти танків, 12 бойових машин, 23 убитих і 46 поранених. Характерним для цього згубного штурму був один момент лобового зіткнення двох російських танків.

"Телефонуйте 911, у нас аварія з танком", – іронізував Kriegsforscher.

Російська десантна група складалася з нової, старої та ще старішої техніки: танки Т-62М, побудовані в 1960-х роках і модернізовані у 80-х і знову в 2022 році; газотурбінні Т-80БВ 80-х років; новозбудовані Т-72Б3М; 60-річні БМП-1; 40-річні БМП-2; і броньовані тягачі МТ-ЛБ 1960-х чи 70-х років. Також дуже рідкісна інженерна машина БАТ-2.

Вік техніки не мав значення, оскільки українці завдали удару по штурмовій групі звичайним способом: переслідуючи її за допомогою безпілотних літальних апаратів з вибухівкою і артилерії, вбиваючи екіпажі та змушуючи вцілілих покинути свої машини. Російські засоби РЕБ, якщо вони були, не змогли приземлити безпілотники.

"Дуже важливо знищити ліву броню. В іншому випадку інженери можуть повернутися на поле бою та відбуксирувати пошкоджені машини, щоб відремонтувати їх, як це сталося з одним із Т-62, який українці підбили того грудневого дня", - пояснив Kriegsforscher.

Один MT-LB вибухнув як феєрверк після влучання артснаряду. Залишилася величезна вирва.

"Після цього сталася кумедна історія. Їхала російська БМП-2, і водій чомусь не бачив воронки - і ви бачите, що сталося. БМП перекинулася у вирву. БМП намагалися евакуювати, але далеко зайти не вдалося", - розповів Kriegsforscher.

Зрештою, ціла російська механізована рота була розгромлена. Особливо шокувало те, що операція була непримітною. Росіяни за одну операцію втратили стільки техніки, скільки втрачають зазвичай за три доби.

Втрати РФ - актуальні дані

Загальні бойові втрати Росії в Україні з початку широкомасштабного вторгнення попередньо складають близько 389560 чоловік особового складу, повідомляє Генштаб ЗСУ.

За минулу добу Сили оборони України знищили 810 російських окупантів. Також Росія втратила не менше 6348 танків та 11822 бойові броньовані машини.

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