Полковник зазначив, що чекає на позитивне рішення колишніх колег.

Заслужений військовий льотчик Росії, полковник авіації Геннадій Ісаакович Штерн звернувся до російських льотчиків. Він закликав колег негайно припинити знищення міст та сіл України.

Відеозвернення Штерна з'явилося в мережі.

Штерн звернувся до льотчиків фронтової авіації ВПС Росії. Наводимо повний текст.

"Я виріс на Черкаській землі, звідси пішов до авіації. Боляче дивитись на засипану бомбами та ракетами чудову українську землю, яку у квітні цього року потрібно орати та засівати, а не гробити.

"Ми з вами літали в спільному небі, на одних літаках, з тих самих аеродромів, ми товаришували, я виховав двох командувачів у повітряних силах України західного напрямку - генерал-майора Марченка Олексія Станіславовича та східного - полковника Листопада Валентина Антоновича. Це чудові, відомі люди та льотчики, їхніми іменами можна пишатися.

Українська інфраструктура, українські військовослужбовці, українські гарні міста, миролюбне українське населення не мають бути у прицілах ваших літаків, припиняйте бомбардування та обстріли української території з повітря.

Чекаю вашого рішення, що виходить з мого звернення.

Час не чекає!

Впевнений у небайдужій підтримці всіх ветеранів авіації!

Полковник Геннадій Штерн", - йшлося у зверненні.

Вас також можуть зацікавити новини: