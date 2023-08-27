Внаслідок зіткнення двох літаків загинули троє пілотів 40-ї бригади тактичної авіації.

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів, скільки може тривати розслідування авіакатастрофи у небі над Житомирщиною, внаслідок якої загинули троє пілотів.

"Будемо чекати об’єктивних результатів розслідування. Повітряні сили надали усі матеріали, щоб дійсно з’ясувати, що сталося, та надалі уникнути таких жахливих подій", - сказав Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Він також оцінив можливу тривалість розслідування. За словами речника ПС, усі державні комісії працюють у різні терміни.

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"Зазвичай у нас є спеціальна лабораторія, де є вузьконаправлені фахівці, які по ланцюжку розкладають кожну деталь літака, щоб з'ясувати, що сталося. Більше інформації, звичайно, є у бортових самописцях, які мають записи радіообміну", - розповів він.

Ігнат уточнив, що терміни таких розслідувань та здійснення експертиз можуть бути різні, зокрема, є приклади, коли розслідування затягувалося й на півроку.

Страшна авіакатастрофа на Житомирщині - головне про трагедію

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня на Житомирщині сталася авіакатастрофа. Під час виконання бойового завдання у небі зіткнулись екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39. Загинуло троє пілотів. Згодом стало відомо, що одним із загиблих був капітан Андрій Пільщиков із позивним "Джус" - пілот 40-ї бригади тактичної авіації.

Наступного дня на авіатрощу відреагував й президент України Володимир Зеленський.

Згодом стали відомі імена усіх трьох загиблих пілотів. Усі вони були бойовими пілотами 40-ї бригади та були задіяні до виконання повітряних операцій із захисту України, в тому числі на Східному та Запорізькому напрямках, повідомили у бригаді.

Зокрема, окрім "Джуса", йдеться про майора В’ячеслава Мінку з Київщини, який повернувся в авіацію у 2015 році. Другим загиблим став майор Сергій Проказін з Полтавщини, який 24 роки свого життя присвятив авіації.

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