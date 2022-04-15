Західні країни перед суворим вибором: збільшити поставки в Україну або економити обмежені можливості, які можуть знадобитися їм для власної оборони.

США можуть вичерпати запаси зброї, постійно відправляючи її в Україну.

Про це пише Хел Брандс, професор інституту Джона Хопкінса і фахівець з міжнародної політики, для агентства Bloomberg.

"Перед західними союзниками стоїть вибір: послати Києву більше зброї або зберегти його запаси для власної оборони", - йдеться в статті.

У міру того, як війна досягає критичної стадії, коли росіяни готуються зміцнитися на сході України, "арсенал демократії виснажується". Америка слідує стратегії "арсеналу демократії" в Україні: вона уникає прямого втручання, працюючи з союзниками і партнерами, щоб забезпечити Україну грошима і зброєю.

"Це може призвести до фатальної нестачі українських сил у цьому конфлікті і оголити слабкість Америки, яка може проявитися в наступній битві великих держав", - наголошується в статті.

З усієї підтримки, яку США і союзники надали Україні, зброя мала найбільше значення.

Водночас, зазначається, що Байден ніколи не планував такої війни.

"Передбачалося, що Росія швидко захопить більшу частину країни, тому США будуть підтримувати киплячий, уповільнений український заколот. Замість цього успішний опір України призвів до безперервних інтенсивних бойових дій з колосальною витратою боєприпасів і інтенсивним виснаженням ключових військових об'єктів", - наголошується в статті.

Це ставить західні країни перед суворим вибором: збільшити поставки в Україну або економити обмежені можливості, які можуть знадобитися їм для власної оборони.

Автор сумнівається, що США здатні швидко наростити виробництво необхідних для Києва озброєнь. Особливо в умовах переходу війни на схід України, де вирішальне значення матиме перевагу Росії в авіації та бронетехніці.

Києву буде потрібно набагато більша підтримка Заходу, щоб дати відсіч російським силам, що збираються на Сході, де відносно відкрита місцевість менш сприятлива для оборони.

"США надали третину свого загального запасу протитанкових ракет Javelin. Він не може легко поставити більше, не залишивши свої власні арсенали сильно виснаженими-і можуть знадобитися місяці або роки, щоб значно збільшити виробництво", - йдеться в статті.

"Американське економічне лідерство більше не засноване в першу чергу на виробництві. Брак верстатів, кваліфікованої робочої сили і вільних виробничих потужностей може уповільнити переозброєння у воєнний час. Наприклад, США не можуть швидко наростити виробництво ракет Stinger для України, тому що робочої сили, необхідної для цього, більше немає", - пише експерт.

Відзначається, що американські запаси ключової зброї менше, ніж можна собі уявити, почасти через виробничі обмеження, а почасти тому, що велика частина бюджету Пентагону, що становить близько 750 мільярдів доларів, йде на робочу силу, охорону здоров'я та інші речі, крім куль і бомб.

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