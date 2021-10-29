Ударні безпілотники Bayraktar TB2 вже понад півроку виходять на бойове чергування, а їхні екіпажі готові атакувати вдень і вночі.
Про це в інтерв'ю BBC News Україна розповів командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв.
"Вони перебувають на бойовому чергуванні ще з весни цього року, коли було посилення батальйонно-тактичних груп Росії (біля кордонів України та в Криму - ред). Проводили розвідку і тренування", - розповів Наєв.
За його словами, українські Bayraktar з березня цього року "показали свою ефективність для розвідки і давали практичні дані про супротивника".
"Вони патрулюють не лише Донбас, а і південь та північ України. Літали у квітні, а також, коли були навчання "Запад-2021" (Росії та Білорусі – ред.). Там, де зростає рівень воєнної загрози, Збройні сили України застосовують весь свій спектр озброєнь, у тому числі і Bayraktar", - пояснив Наєв.
Наразі відомо, що українська армія має 12 Bayraktar - це два комплекти по шість літальних апаратів, кількох станцій управління та кілька сотень боєприпасів до них.
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Україна вперше застосувала турецький безпілотник Bayraktar
Україна домовлялася з Туреччиною про закупівлю ударних безпілотних комплексів оперативного рівня ще з 2018 року. У 2019 році ЗСУ починала випробування турецьких ударних дронів Bayraktar TB2.
У липні 2021 року ВМС України отримали перший безпілотник з Туреччини.
26 жовтня на Донбасі один український воїн загинув, а один отримав поранення. Тоді українські військові вперше застосували безпілотники Bayraktar проти бойовиків і російських військ на Донбасі.
Пізніше Берлін розкритикував застосування ЗСУ бойового дрону Bayraktar проти окупантів.