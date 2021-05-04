Бойових втрат серед українських бійців немає.

З початку доби в районі операції Об’єднаних сил окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляється у вечірньому зведенні прес-центру штабу ООС.

Поблизу Водяного ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру.

Неподалік Авдіївки російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій захисників України із великокаліберних кулеметів.

Читайте такожНа Донеччині пролунав вибух на кладовищі, загинув мирний житель (фото)

У районі Новолуганського, Зайцевого, Шумів, Південного, Залізного, Кримського, Торецька та Новгородського був помічений проліт ворожого БПЛА типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. Безпілотник був своєчасно придушений засобами РЕБ.

Бойових втрат серед українських бійців немає.

Про всі факти порушень українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували понад 30 гектарів території та передали на знищення 11 вибухонебезпечних предметів.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Токарєва