З початку доби в районі операції Об’єднаних сил окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляється у вечірньому зведенні прес-центру штабу ООС.
Поблизу Водяного ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру.
Неподалік Авдіївки російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій захисників України із великокаліберних кулеметів.
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У районі Новолуганського, Зайцевого, Шумів, Південного, Залізного, Кримського, Торецька та Новгородського був помічений проліт ворожого БПЛА типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. Безпілотник був своєчасно придушений засобами РЕБ.
Бойових втрат серед українських бійців немає.
Про всі факти порушень українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ.
У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували понад 30 гектарів території та передали на знищення 11 вибухонебезпечних предметів.
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