Гіпотетичний сценарій – коли кремлівські бойовики знову рушать на Київську чи Чернігівську області, а білоруси підуть на західні регіони.

Більшість опитаних експертів вважає, що Білорусь може вступити у війну, якщо російська армія повернеться до українських північних кордонів.

Про це пише РБК-Україна.

Гіпотетичний сценарій – коли кремлівські бойовики знову рушать на Київську чи Чернігівську області, а білоруси підуть на західні регіони. Або ж армії РБ відведуть функцію з прикриття тилів російських військ.

"На даний момент я би сказав, що дії білоруських ЗС проти України можливі тільки в разі повторного початку бойових дій російськими військами по захопленню Києва або в разі серйозного знищення ВСУ на півдні, за якого на півночі не залишиться серйозних сил і це можна використовувати для відкриття другого фронту з метою якнайшвидшого нанесення поразки Україні", – допустив військовий експерт з Білорусі Ягор Лебядок.

Невелика частина російських бойовиків все ще знаходиться на території республіки. Але зараз їх точно немає в такій кількості, щоби прорвати північні рубежі. Не варто виключати, що в разі "успіхів" на Донбасі, Кремль може вивільнити частину своїх сил і перекинути їх для посилення свого угруповання в Білорусі. Але й оборона всіх північних областей України вже далеко не на тому рівні, на якому вона була до 24 лютого.

До того ж вся ділянка кордону між Україною та Білоруссю дуже складна в плані проведення будь-якої наземної операції, каже військовий аналітик, полковник Сергій Грабський. Для цього потрібна колосальна кількість військ і техніки.

"Поки що ми не бачимо такої концентрації сил і засобів, які б свідчили про те, що може бути здійснена сухопутна атака. До речі, результати так званої київської та чернігівської операції російських військ довели те, що вони не можуть проводити напад на тому напрямку сухопутними військами", – пояснив виданню Грабський.

При цьому він звертає увагу на інший потенційний ризик, що надходить з боку Білорусі. На аеродромі Барановичі зафіксовано приліт російських літаків. Це означає, що Росія може наростити інтенсивність авіаційних ударів по Україні.

Нагадаємо, за даними МВС, на кордоні з Україною перебувають 4 тисячі військовослужбовців РБ. Цієї кількості недостатньо для організації атаки на будь-якому напрямку.

У Міноборони 21 червня повідомили, що не бачать ознак підготовки до наступу армії Білорусі.

Вас також можуть зацікавити новини: