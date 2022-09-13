Військові навчання почалися 9 вересня, їхня мета - витіснення умовного противника за межі країни.

Збройні сили Білорусі в рамках командно-штабного навчання відпрацювали відбиття наступу умовного противника.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Так, білоруські військові намагаються навчитися "відбивати наступ". Окрім цього, вони тренувалися "витісняти ворога" за межі своєї країни.

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"В рамках командно-штабного навчання на полігоні "Брестський" ЗС Білорусі відпрацювали розіграш дій з бойовою стрільбою щодо відбиття наступу умовного противника, з подальшим його витісненням за межі країни", - йдеться у повідомленні.

Навчання в Білорусі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня на території Білорусі розпочалися військові навчання, під час яких планують відпрацювати "звільнення захоплених територій".

Перед тим у Білорусі тривали інші військові навчання, у тому числі спільні з росіянами. 9 вересня стало відомо, що Лукашенко продовжив навчання військ Білорусі щонайменше до 17 вересня.

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