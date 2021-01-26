В районі Мар’їнки на Донбасі українські позиції сьогодні обстріляв ворожий снайпер. Снайперські постріли пошкодили камеру спостереження.
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Про це повідомляється у зведенні Міноборони щодо ситуації в районі проведення ООС.
Так, станом на 12:00 від початку доби на Донецькому напрямку було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків. Неподалік Авдіївки ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберного кулемету, а в районі Мар’їнки діяв ворожий снайпер.
Бойових втрат серед українських підрозділів немає. Бійці ОС адекватно відповіли на обстріли ворога.
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