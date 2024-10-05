Російські окупанти нарощують темпи вогневого придушування позицій українців, розповів пресофіцер однієї з бригад НГУ.

Російські загарбники просунулися біля міста Селидове (Донецька область) та намагаються взяти українських воїнів у напівоточення.

Цей населений пункт знаходиться на вигідних висотах, тому дуже важливий для оборони міста Покровськ, розповів пресофіцер 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії "Кара-Даг" Віталій Міловідов під час ефіру "Київ24". За його словами, супротивники будуть намагатися захопити Селидове:

"Зараз бачимо просування південніше і північніше міста Селидове з намаганням створити умови для напівоточення і створення некомфортних умов для наших підрозділів".

За словами Міловідова, на деяких ділянках фронту вороги сильніше закріплюються, застосовують більше FPV-дронів, артилерійських боєприпасів, скидів. "…нарощуються темпи вогневого придушування наших позицій. Але тримаємося і відбиваємо все, що зараз намагається рухатися у нашому напрямку", - додав пресофіцер.

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На початку жовтня з'явилася інформація, що росіянам вдалося прорватися у Селидове. Боєць 15-ї бригади НГУ"Кара-Даг" Олександр Рясний спростував ці відомості. Воїн підкреслив, що місто повністю контролюють українські воїни.

За словами військовослужбовця Збройних сил України та політолога Кирила Сазонова, російські загарбники зараз акцентують увагу на південній частині Донецької області і кинули на Селидове цілий армійський корпус і додаткові танкові сили.

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