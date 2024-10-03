Росіяни намагаються охопити місто з флангів, але українські захисники роблять усе можливе, аби не допустити цього.

Сили оборони України повністю контролюють місто Селидове у Донецькій області. Про це військовослужбовець 15-ї бригади Національної гвардії України "Кара-Даг" Олександр Рясний повідомив в ефірі на "Радіо NV".

Рясний звернув увагу, що російські інформаційні ресурси поширюють інформацію, що начебто Селидове вже під їхнім контролем і що там знаходяться якісь російські підрозділи.

"Ця інформація фейкова. Селидове повністю під контролем наших сил і сил противника в населеному пункті немає", - наголосив Рясний.

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За його словами, Силам оборони України вдалося зупинити російських загарбників, коли вони намагалися взяти Селидове зі сходу.

При цьому, росіяни використовують тактику малих штурмових груп, які підсилені бронетехнікою, і намагаються охопити це місто з флангів.

"Частково мають успіх на деяких ділянках, і на жаль, не можемо виключити загрози того, що вони охоплять населений пункт, і загроза оточення, на жаль, є. Але, вже впродовж місяця напевно вона є, і ми продовжуємо утримувати противника, продовжуємо наносити йому ураження усіма наявними вогневими засобами, артилерією. Піхота наша стримує противника, наші дрони зараз активно працюють", - наголосив Рясний.

Він сказав, що робиться усе можливе, аби не допустити оточення міста.

Крім того, за його словами, тактика росіян зводиться до того, що вони намагаються перерізати усі українські логістичні шляхи і тримати їх під вогневим контролем.

При цьому, військовослужбовець зазначив, що основна перевага росіян зараз полягає у живій силі.

"Я не скажу, що вони сильна нас переважають в артилерії. Це вже не так як у 2022 році, наприклад. У нас зараз достатньо засобів. А от у живій силі противник має дуже суттєву перевагу. Тобто, постійні резерви підтягуються з глибини Російської Федерації. Вони поповнюють ряди своїх штурмових підрозділів", - додав Рясний.

Він зазначив, що велика кількість піхоти - це основна рушійна сила загарбників.

Водночас, військовий повідомив, що темпи просування у росіян зменшились у порівнянні з кінцем серпня-початком вересня.

"Зараз дійсно можемо бачити просування на 100-200 метрів. Це не той ефекти і не той наступ, на який вони очікували... Це не якийсь бліцкриг, який вони оперативно і швидко виконують. Ні!

Я не скажу, що наступ зупинено. Противник продовжує штурмувати. Проте, темпи його, дійсно видно, що він скоротив", - наголосив Рясний.

Він зазначив, що після успіху у Вугледарі, можливо, що окупанти зроблять перегрупування і визначать нові напрямки для атак.

Окремо він сказав, що за Селидовим проходить залізниця, яка дуже важлива для подальшого просування противника.

Інші новини про Селидове

Як повідомляв УНІАН, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко вважає, що після захоплення Вугледара, російські окупанти, найімовірніше, всю інтенсивність бойових дій перенесуть в район Курахове, Селидове.

Військовослужбовець Збройних сил України, політолог Кирило Сазонов зазначив, що російські загарбники зараз акцентують увагу на півдні Донецької області, вороги "на місто Селидове кинули цілий армійський корпус і додаткові танкові сили".

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