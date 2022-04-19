Майбутня битва буде відрізнятися від усіх попередніх на території України.

Битва за Донбас може стати однією з найбільших танкових баталій з часів Другої світової війни, тобто за останні 80 років. Цьому сприяє стратегія Росії, місцевість і розташування міст на сході України.

Такою думкою поділився кореспондент британського видання Sky News Марк Стоун, який зараз знаходиться в нашій країні.

"Ми їдемо на схід через Донбас. Похмуро і туманно. Вид пошкодженого танка на низькорамній платформі, що проноситься повз, на захід, у бік від українсько-російської лінії фронту, є сигналом про те, що нас чекає попереду. Битва за Донбас може стати одним з найбільших танкових боїв з часів Другої світової війни", — написав Марк Стоун.

Думка кореспондента ґрунтується на кількох факторах. Росія активно використовує танки в бойових діях. Згідно зі свіжими даними Генштабу ЗСУ, українські захисники знищили вже понад 800 танків окупантів. Однак РФ буде і далі намагатися просуватися між містами за допомогою танкового наступу під прикриттям артилерії.

Місцевість на сході дозволяє реалізувати таку тактику. Землі усипані селами, а простори між містами великі. Марк Стоун також зазначив, що в кожному населеному пункті є багато українців, готових захищати свою країну. Їх моральний дух високий, чого не скажеш про окупантів.

Нагадаємо, під час попереднього нічного виступу президент України Володимир Зеленський заявив, що битва за Донбас почалася. Окупанти масовано обстріляли Харків, Миколаїв і Криворізький район. Вони також зайшли в Кремінну, де зараз йдуть вуличні бої.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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