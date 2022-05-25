Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 4 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Бійці угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 10 атак ворога, на двох локаціях ще тривають бої з окупантом.

Як повідомляє у Facebook угруповання Об’єднаних сил про оперативну обстановку станом на 21 годину на Донецькому і Луганському напрямках, російські окупанти уздовж усієї смуги оборони застосовують бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдають ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

"Окупанти обстріляли більше 40 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 47 цивільних об’єктів, з них: 38 житлових будинків, школу, оздоровчий табір, базу відпочинку, залізничний вокзал. В результаті цих обстрілів загинуло 5 цивільних осіб, ще 12 поранено", - сказано у повідомленні.

В угрупованні Об’єднаних сил зазначають, що за добу, що минає, військовослужбовці знищили: 4 танки; 1 одиницю спеціальної техніки; 2 артилерійські системи;

1 бронетранспортер; 1 ворожий автомобіль.

Також сказано, що підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 4 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Нагадаємо, в ООС розповіли про нові втрати окупантів на Донбасі.

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