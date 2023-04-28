Вона прямувала в бік Мангуша.

У Маріуполі зафіксували рух колони техніки російських окупантів. Противник перекидав вантажівки з боєкомплектами і артилерію в бік Мангуша.

Такою інформацією поділився радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в особистому Telegram-каналі. Він написав: "Окупанти поновили переміщення живої сили, БК, засобів артилерії і танків у бік Мангуша. Понад 20 вантажівок і 6 тягачів з важкою технікою за день. Окрім того, змінили тактику пересування засобів артилерії. Тепер їх не тягнуть за вантажівкою на причепі, а перевозять тентованими тягачами".

До публікації Андрющенко прикріпив відео з пересуванням техніки. Радник мера також повідомив, що в приазовську частину Маріупольського району прибула додаткова частина мобілізованих рашистів. Противники щодня тренуються на полігоні в селі Бабах-Тарама. А ще в місті зафіксована висока активність військової авіації РФ.

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Завдяки свіжим супутниковим знімкам у місті побачили нові масові поховання. Андрющенко вважає, що це можуть бути ліквідовані рашисти.

За словами жінки Вікторії, яка нещодавно повернулася до Маріуполя для евакуації батька, місто, як і раніше, зруйноване, а рашисти зносять пошкоджені будинки.

Високу активність авіації в Маріуполі зафіксували і 23 квітня. Тоді окупанти перекидали гелікоптери в напрямку Вугледара і Волновахи.

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