Сполучені Штати Америки рішуче засуджують сьогоднішню російську ракетну атаку на український порт Одеси

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен вважає, що Росія поставила під сумнів довіру до її зобов'язань після ракетного удару по порту Одеси.

Про це йдеться у заяві Блінкена на сайті Держдепартаменту США.

"Сполучені Штати Америки рішуче засуджують сьогоднішню російську ракетну атаку на український порт Одеси. Усього лише через 24 години після укладення угоди, аби дозволити відновленню експорту української сільськогосподарської продукції через Чорне море, Росія порушила свої зобов'язання шляхом нападу на історичний порт, з якого відповідно до цієї угоди мали би знову транспортуватися зерно і сільськогосподарська продукція", - наголосив Блінкен.

Держсекретар США заявив, що Кремль продовжує показувати зневагу до безпеки і захисту мільйонів цивільних, оскільки "увічнює свій напад на Україну".

"Росія позбавляє Україну її економічної життєздатності і світ від постачання продовольства через дієву блокаду Чорного моря", - заявив Блінкен.

"Ця атака ставить під серйозний сумнів довіру до зобов'язань Росії відповідно вчорашньої угоди і підриває роботу ООН, Туреччини і України з доставки критичного продовольства на світові ринки. Росія несе відповідальність за поглиблення глобальної кризи продовольства і повинна припинити її агресію і повністю втілити угоду, на яку вона погодилась", - наголосив Блінкен.

Як повідомляв УНІАН, 23 липня російські війська завдали удару по Одеському порту крилатими ракетами типу "Калібр".

Довідка УНІАН. 22 липня у Стамбулі підписано угоди щодо розблокування трьох українських портів - "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" - для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

Контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" повністю залишається за українською стороною.

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