В захопленому російськими окупантами Сєвєродонецьку станом на суботу, 25 червня, "пустує" український спецназ.
Українські спецназівці наводили нашу артилерію на супротивника, розповів радник очільника Офісу президента Володимира Зеленського Олексій Арестович в ефірі "Фейгин LIVE".
За його словами, не можна сказати, що українські війська в чистому вигляді відведені з Сєвєродонецька.
"Там (у Сєвєродонецьку - Ред.) пустують наші групи спецназу, наводячи артилерію нашу на противника. Тобто, в чистому вигляді навіть з Сєвєродонецька не можна сказати, що відведені. Там йде певний рух, йде боротьба...", - заявив співрозмовник.
Арестович додав, що у командування наших військ є задум, і воно його втілює у життя.
Нагадаємо, російські війська вранці 24 лютого зважилися на повномасштабне вторгнення в Україну. Вороги спершу скидали бомби на військові об'єкти, а потім атакували й житло цивільних, було багато жертв і постраждалих.
Пізніше противник пішов у наступ на сході української держави, і "гарячою точкою" став Сєвєродонецьк.
25 червня очільник Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк повідомив, що місто покинули всі українські військові підрозділи, які мали відійти на більш укріплені позиції.
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