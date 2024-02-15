Максим Жорін зазначив, що ворога величезна кількість.

Воїни окремої 3-ї штурмової бригади виконують бойові завдання в Авдіївці Донецької області. Російські окупанти тиснуть на місто з усіх боків.

"Авдіївка. Наша третя штурмова виконує бойові завдання в умовах, які навіть нам було складно уявити. Протистояння ведеться не просто з переважаючими силами противника-ворога величезна кількість, прут з усіх боків", - повідомив заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що бої в Авдіївці в рази спекотніше найгарячіших битв, які були в Бахмуті.

Також він опублікував відео від протитанкістів нашої 3 ОШБр після бою.

Бої за Авдіївку - останні новини

В Авдіївку прибуло потужне підкріплення, частину підрозділів 110-ї окремої механізованої бригади вперше за два роки вивели на ротацію.

Окремі ЗМІ та експерти повідомляли, що тепер за Авдіївку боротимуться воїни однієї з найкращих бригад в Україні - 3-ї штурмової.

Пізніше 3-тя окрема штурмова бригада підтвердила, що була терміново передислокована для посилення українських військ в районі Авдіївки.

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