Дівчина через вибух бомби отримала контузію та відкритий перелом руки.

Анастасія з Маріуполя серйозно постраждала під час бомбардування міста російською авіацією. Дівчину лікують у лікарні Запоріжжя

Про це повідомляє прес-служба Маріупольської міської ради.

Війна застала Анастасію в мікрорайоні "Черемушки". Дівчина ховалася від бомбардувань в холодному підвалі з іншими жителями міста. Спати доводилося сидячи в коридорі.

Пізніше вона пішла в інше укриття, де отримала контузію і відкритий перелом руки. За словами дівчини, вона вийшла подихати повітрям і в цьому момент прогримів вибух. В результаті чотирьох осіб розірвало на місці, а одній дитині відірвало ніжку.

Анастасію з пораненнями доставили в МТМО, де повинні були прооперувати 9 березня, але російська авіація зробила удар по лікарні. У медзакладі не було військових, а лише сім'ї з дітьми та вагітні. Дівчина згадує, як під наркозом чула чиїсь крики, стогони та плач.

Після цього її евакуювали в лікарню 17-го мікрорайону, але і там російські окупанти скидали бомби. Анастасія розповіла, що житлові будинки розсипалися один за іншим, а в лікарні вибило скло і третій поверх впав на другий. У зв'язку з цим її спустили в підвал лікарні.

Вона розповіла, як окупанти вивів одну жінку й вистрілили в спину.

Анастасії пощастило більше, вона змогла дістатися до Запоріжжя.

"Ніхто не думав, що таке буде з Маріуполем. Нічого не залишилося. Треба розповісти правду! Кожного привести та показати, що зробили з нашим містом", - зазначила дівчина.

Як раніше повідомляв УНІАН, міський голова Маріуполя Вадим Бойченко розповів, що у Маріуполі все ще перебуває 100 тисяч жителів, а ще 50 тисяч цивільних осіб чекають допомоги та евакуацію в селах на околицях міста. При цьому російські військові продовжують бомбити місто, скидаючи бомби на Азовсталь, де знаходяться люди.

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