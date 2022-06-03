ЗСУ зараз досі обмежені завдавати ударів на кілька десятків кілометрів, зазначив він.

ЗСУ отримали нові боєприпаси, що відразу ж позначилося на темпах російського наступу.

Про це заявив радник глави ОП Олексій Арестович.

"Але ми зараз досі обмежені завдавати ударів на кілька десятків кілометрів. Установки є - боєприпасів немає. І ці поставки західної зброї (САУ, далекобійні РСЗВ) різко виправлять ситуацію в наш бік", - зазначив радник глави ОП.

Арестович нагадав, що американські РСЗВ вже в Європі, як про це раніше заявляли в Міноборони США, і через два-три тижні потраплять у бій.

"Як тільки вони в товарній кількості опиняться на фронті, наприклад дивізіону 18 машин, то росіянам стане дуже сумно. Вони все ще матимуть перевагу, але нюанс в тому і проблема для них, що наші артилеристи якісніші. Ми і 18 переграємо 36. Інша справа, коли у них 36, а у нас взагалі жодної - тоді так, складно", - розповів він.

Всі бойові зіткнення на землі ЗСУ зазвичай виграють у росіян, зазначив Арестович: "Вся справа була в можливості вражати оперативні тили. У них скупчення боєприпасів, техніки, всього іншого. Як тільки ми можемо працювати - наступ російський відразу захлинається. Треба тільки дочекатися".

Війна в Україні: актуальні дані

Ворог зосередив зусилля по захопленню Луганської та Донецької області. Росіяни просунулися вглиб Сєвєродонецька, але українські захисники тримають позиції.

ЗСУ вдається проводити певні локальні військові операції в місті, зазначив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

При цьому ворог продовжує обстрілювати прикордонні райони України з метою відвернути увагу українських сил, а також тримає в Чорному морі кораблі з ракетними установками.

Водночас ЗСУ продовжують контрнаступ на Херсонському напрямку. Під загрозою опинилася життєво важлива наземна лінія постачання окупаційних військ РФ на кордоні Херсонської та Миколаївської області.

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