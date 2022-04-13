Маріуполь з 2014 року розвивався і став європейським містом, коли за цей час в окупованому Донецьку нічого не змінилося.

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко вважає, що російська влада вирішила знищити Маріуполь, бо місто не скорилося у 2014 році "руському міру", а продовжувало розвиватися і стало європейським.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Бойченко сказав під час онлайн-брифінгу у львівському медіацентрі "Україна".

"Я відчуваю наступне, що це "реванш" за нескореність міста у 2014-15 роках, коли пропонували нам так званий "російський мір", як вони так кажуть "руський мір", який не відбувся. Місто не скорилося. Потім за цей час 8 років місто розвивалося. Ми побудували нові дороги. Ми придбали новий сучасний транспорт. Ми потім збудували інфраструктуру, лікарні, шкільну інфраструктуру, садочки. Місто стало європейським, містом майбутнього, містом мрії", - наголосив Бойченко.

"А за цей час у Донецьку жодної зміни не відбулося. Тому це - заздрість. Вони знищили місто, щоб ніхто це не побачив, як воно переродилося і стало європейським містом майбутнього", - додав мер.

Нагадаємо, у Маріуполі російський танк обстріляв благодійну організацію, загинули жінки та їхні близькі.

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