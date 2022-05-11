Паралельно українська влада працює над реалізацією процедури "екстракшн" щодо бійців ЗСУ.

Боєць "Азову" Ілля Самойленко не підтверджує раніше поширену інформацію про нібито сотню цивільних на території заблокованого росіянами заводу в Маріуполі "Азовсталь".

Про це він повідомив в ефірі Sky News.

"Інформація про 100 цивільних на Азовсталі – це не підтверджена інформація. Наразі, наскільки мені відомо, то всі цивільні були евакуйовані", - сказав Самойленко.

Водночас він заявив, що українські військові несуть важкі втрати – на заводі багато поранених.

"Кількість загиблих і поранених солдатів дуже велика. І ці люди заслуговують на належну турботу… Ніхто не очікував, що ми так довго будемо чинити опір росіянам, проте ми все одно боремося", - сказав Самойленко.

Він додав, що у бійців "дуже обмежені ресурси", і вони вважають, що "кожен день може стати для нас останнім".

ЗСУ в оточенні на "Азовсталі"

Як писав УНІАН, українська влада працює над реалізацією процедури "екстракшн" щодо бійців ЗСУ, які перебувають на заблокованій росіянами території "Азовсталі".

Однак, за словами Зеленського, Росія блокує всі варіанти евакуації військових.

Окремо родичі військових створили петицію зі зверненням до міжнародних організацій сприяти переміщенню бійців. Станом на 10 травня вона зібрала вже понад мільйон підписів.

Напередодні з території підприємства евакуювали цивільних, проте в оточенні перебувають сотні поранених військових без належного медичного нагляду.

Окупанти кілька місяців здійснюють регулярні обстріли й скидають важкі бомби на "Азовсталь" з метою знищити український опір.

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