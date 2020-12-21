Бойовики на Донбасі в неділю ввечері в районі Кам'янки, що неподалік Авдіївки, знищили трактор, що повертався з сільськогосподарських робіт.
Як повідомляється на сторінці прес-центру ООС у Facebook, було здійснено три постріли зі станкового протитанкового гранатомета.
"Варто зазначити, що цивільну техніку знищено поза межами українських позицій. В результаті обстрілу один з трактористів отримав поранення. Українські військові відразу вирушили до місця події, надали постраждалому першу медичну допомогу і доставили його до лікувального закладу", - йдеться у повідомленні.
Загалом у неділю окупанти п'ять разів порушили встановлене перемир'я.
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