Терористи відкрили вогонь з гранатомета в неділю ввечері.

Бойовики на Донбасі в неділю ввечері в районі Кам'янки, що неподалік Авдіївки, знищили трактор, що повертався з сільськогосподарських робіт.

Як повідомляється на сторінці прес-центру ООС у Facebook, було здійснено три постріли зі станкового протитанкового гранатомета.

"Варто зазначити, що цивільну техніку знищено поза межами українських позицій. В результаті обстрілу один з трактористів отримав поранення. Українські військові відразу вирушили до місця події, надали постраждалому першу медичну допомогу і доставили його до лікувального закладу", - йдеться у повідомленні.

Загалом у неділю окупанти п'ять разів порушили встановлене перемир'я.

Війна на Донбасі: інші новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован