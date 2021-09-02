Першокласників відправили на урок, присвячений "року російської культури".

На святкових лінійках до 1 вересня в школах окупованої частини Донецької області підконтрольні Кремлю окупанти вмикали гімн Росії та "ДНР".

Про це йдеться на сайті бойовиків.

Зазначається, що ватажок "донецьких" терористів Денис Пушилін взяв участь в одній з таких святкових лінійок – у Донецькій спеціалізованій школі №11 з поглибленим вивченням англійської мови.

Для школярів ввімкнути гімн Росії та "Республіки".

Судячи з опублікованих окупантами фото, на заходах також піднімали російські прапори.

Після лінійки дітей 2014-2015 років народження відправили на перший урок, який був присвячений "року російської культури".

1 вересня в Україні

В Україні цьогоріч двері шкіл та університетів відкрились для понад 400 тисяч першокласників та 130 тисяч першокурсників.

Навчальний рік Україна розпочинає в повноцінному очному форматі.

Підконтрольні Москві бойовики заявили, що до 1 вересня в ОРДЛО відкрилися 502 школи. За парти у новому навчальному році сіли 144,8 тисячі дітей, з них 14,2 тисячі – першокласники 2014-2015 років народження.

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Автор: Яна Ставська