БПЛА та артилерія (особливо касетні снаряди) продовжують відігравати важливу роль на фронті.

Британська розвідка вважає, що зима навряд чи призведе до серйозних змін на передовій в Україні.

Як повідомляє відомства у дописі у Twitter (X), найближчих перспектив на східному фронті наразі немає.

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За даними британців, важкі бої точаться на Куп'янській осі у Луганській області, навколо Авдіївки та на лівому березі Дніпра у Херсонській області, де ЗСУ змогли створити плацдарм.

Поки що жодна сторона не досягла істотного прогресу на фронті. При цьому окупаційна армія продовжує зазнавати особливо великих втрат в районі Авдіївки.

У британській розвідці з посиланням на очевидців додають, що безпілотники та артилерія (особливо касетні снаряди) продовжують відігравати важливу роль на фронті.

"З настанням холодної зими на сході України майже немає найближчих перспектив серйозних змін на лінії фронту", - підсумували у відомстві.

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Як повідомлялось у свіжому зведенні Генштабу, на Лівобережжі Херсонщини українські війська відбили за минулу добу більше десятка спроб окупантів повернути свої позиції, ще понад 50 безуспішних атак ворога відбулось на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

За даними аналітиків ISW, наразі ЗСУ контролюють 10 квадратних кілометрів на лівобережжі.

При цьому Росія вже втратила на війні проти України 317 380 окупантів.

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