Країна-агресорка досить ефективно обходить санкції, комплектуючі для озброєння до неї "як ішли, так і йдуть".

Очільник української розвідки Кирило Буданов розповів, яких ракет Росія накопичила найбільше і як їй вдається виробляти озброєння в умовах міжнародних санкцій.

Про це він сказав в інтерв’ю ВВС на прохання прокоментувати, чому надалі продовжуються удари ворога по Україні, зважаючи, що рік назад була озвучена інформація, що у росіян закінчуються ракети.

"А вони накопичили їх. Дивіться, більше року не було жодного удару по енергетиці. Ну цілком зрозуміло, що при наявності виробництва вони трошки їх накопичили. Вони особливо накопичили морський компонент ракет, оперативно-тактичного ракетного озброєння. Але поки що він активно не застосовується", - зазначив Буданов.

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За його словами, запаси ракет авіаційного компонента росіяни дуже серйозно вичерпали.

"Навіть останній удар? Знову ж таки сьогоднішній день беремо (інтерв’ю записано 19 квітня) – всього-на-всього два стратегічних бомбардувальники завдавали удари. Це не від того, що у них немає цілей, а через те, що вони трошки економлять. Так, вони можуть нанести ще кілька серйозних ударів, але не безкінечно", - сказав очільник розвідки.

Буданов зазначив, що росіяни досить ефективно побороли санкції, обходять їх і продовжують отримувати західні комплектуючі, потрібні для виготовлення озброєння.

"Як йшли (комплектуючі), так і йдуть", - підкреслив він.

Коментуючи участь Китаю в цьому Буданов заявив, що жодне готове озброєння ця країна Росії не передавала.

"І, наскільки ми знаємо, не планує передавати. Компоненти, мікрочіпи, зараз пішли верстати – але все це в кращому випадку товари подвійного використання, це треба теж розуміти. Так само, як от ви самі казали – європейські, західні, як то кажуть, чіпи, механізми, агрегати. На жаль, це все є", - зазначив він.

Російські ракети

Як повідомляв УНІАН, у січні заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький заявив, що через міжнародні санкції Росія не зможе робити нові розробки, а також збільшити виробництво і точність того озброєння, яке є.

Представник ГУР зазначив, що коли росіяни почали завдавати ракетних ударів у жовтні 2022 року, тоді у них було від 900 до тисячі високоточних стратегічних ракет. Якщо брати дані на жовтень 2023 року, то у противника не змінилася кількість ракетного озброєння, яким він і атакує мирні міста.

І також у січні в інтерв’ю французькому Le Monde Буданов зупинився на темі виробництва російських ракет. За його словами, якщо порівнювати з попередніми роками, то з кінця літа 2023 року спостерігалось збільшення кількості виготовлених Росією боєприпасів, водночас відзначалось зниження якості цих снарядів. Через низку недоліків у їхніх нових ракетах, росіяни часто промахувались і не влучали у важливі цілі.

Російський військово-промисловий комплекс може виробляти приблизно 100-120 ракет на місяць, заявив нещодавно авіаційний експерт Костянтин Криволап.

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