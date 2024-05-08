За словами Івана Ступака, ЗСУ мають знищувати ворожі літаки на місцях їхнього базування.

Головною ціллю для Збройних сил України у протистоянні російським окупантам мають стати літаки з фугасними авіаційними бомбами (ФАБами). Про це в інтерв'ю УНІАН сказав військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

За його словами, ці літаки "несуть одномоментно по 3-4 ФАБи, запускають в одну ділянку, і просто як консервним ножем встряють в нашу оборону".

"Чому впала Авдіївка? Через ФАБи. Чому може впасти Часів Яр? Через ФАБи. Росіяни цим капітально хизуються. Вони економлять живу силу. Вони економлять людей і техніку. Бо летить літак, за 40-50 кілометрів випускає серію ФАБів. Вони летять в одну точку. Вони дешеві просто вкрай у порівнянні з усім іншим", - зазначив експерт. Відео дня

Він наголосив, що нині ЗСУ мають знищувати ворожі літаки на місцях їхнього базування та "вбивати пілотів російської бойової авіації".

"Або знищувати ці літаки на етапі підльоту до України. До точки запуску. Це дійсно буде велика вигода для нас, якщо не буде в повітрі російської авіації, а буде українська, і над головами наших військових не буде російських ФАБів і гелікоптерів. Оце дійсно буде велика користь і можливість зупинити просування росіян", - вважає Ступак.

Війна в Україні - останні новини

Очільник Служби безпеки України Василь Малюк розкрив деталі пошуку агентури Росії в Україні. За його словами, з початку 2024 року співробітники спецслужби викрили 11 ворожих агентурних мереж.

Як сказав Малюк, ці мережі, зокрема, займалися коригуванням російських обстрілів у різних регіонах.

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