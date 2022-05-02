Правозахисник розповів, як поводилися російські окупанти в передмістях столиці.

Російські військові під час окупації передмість Києва місцями не дозволяли волонтерам провозити їжу для місцевих жителів, деяким окупантам при цьому полюбився хліб і собача їжа.

Про це розповів в інтерв'ю сайту "Гордон" волонтер, журналіст і правозахисник Костянтин Гудаускас.

"Перший час орки не пускали нашу допомогу і забирали все. Це були буряти. Я б сказав, вони виглядали, як бомжі. Коли я їх побачив вперше, не повірив, що вони солдати. Єдине, що на це вказувало, - зброя і наявність колорадських стрічок, якими вони були обв'язані з ніг до голови. Після того, як я бачив українських хлопців на блокпостах, дивлячись на росіян, думав, що потрапив кудись в чистилище. Вони були такі брудні, немов у Ворзелі років зо два стояли і не милися, і дуже голодні", - зазначив Гудаускас.

За його словами, гарячий хліб в перший час був "перепусткою" на окуповані території.

"Одного разу я віз собачий корм. Там були німецькі консерви. Буряти забрали цілу упаковку, а потім ще сказали, що консерви смачні дуже. В принципі, оскільки вони були голодні, я щоранку заїжджав в "Сільпо" і купував гарячий хліб. Цей хліб був моїм пропуском. Вони мліли від нього, говорили, що такого смачного ще не їли", - повідомив волонтер.

За його словами, нерідко окупанти погрожували волонтерам розстрілом і забороняли евакуацію людей.

"Я так розумію, вони просто прикривалися мирними жителями, тримали людей, як живий щит, і навіть їжу туди передавати не дозволяли", - розповів Гудаускас.

Нагадаємо, під час російської окупації росіяни здійснювали військові злочини на захоплених територіях, репресуючи і вбиваючи мирних жителів. За останніми даними, на Київщині вже виявили 1202 цивільних, яких вбили путінські війська.