Наші оператори настільки добре опанували цей ракетний комплекс, що навіть збивають ним літальні апарати окупантів.

Протитанкісти 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ продовжують завдати ворогу значних втрат. Загалом на рахунку підрозділу бригади майже 30 одиниць підбитої російської бронетехніки, з них 17 танків, решта – БМП, БМД та БТРи.

Про це розповіли в телеграм-каналі ДШВ ЗСУ.

Такий результат був досягнутий надвисокою професійністю військових в тандемі із "зіркою" бойових дій ПТРК "Стугна". Наші оператори настільки добре опанували цей протитанковий ракетний комплекс, що навіть збивають з його допомогою літальні апарати окупантів.

Також протитанкісти пригадують епізод, коли результативний постріл зі "Стугни" було здійснено з відстані 5,3 км. Тобто більше ніж поріг у 5 км, який зазначений у ТТХ.

Раніше неофіційний рекорд з дальності ураження ворожої техніки "Стугною" належав бійцям грузинського легіону ЗСУ. Тоді російський танк знаходився на відстані щонайменше 5 км.

Також бійці ССО зафільмували, як зі "Стугни" знищують російський БТР із далекої відстані. Ворожа техніка не стояла на місці, а знаходилася в русі, однак це не завадило оператору ПТРК влучити в нього.

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