Володимир Зеленський / president.gov.ua
Президент України Володимир Зеленський прокоментував авіаудар по пологовому будинку у Маріуполі.
Про це він написав у Telegram.
"Маріуполь. Прямий удар російських військ по пологовому будинку. Люди під завалами. Діти під завалами. Це звірство!", - зазначив президент.
Зеленський спитав, скільки ще світ буде співучасником, ігноруючи терор?
"Негайно закрийте небо! Негайно зупиніть убивства! Ви маєте силу. Але, схоже, втрачаєте людяність", - сказав він.
Нагадаємо, 9 березня російські окупанти нанесли авіаудар по пологовому будинку в Маріуполі, в також по дитячій лікарні. Будівлі зруйновані вщент. Є багато постраждалих та загиблих.