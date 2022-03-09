Президент закликав негайно закрити небо та зупинити убивства.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував авіаудар по пологовому будинку у Маріуполі.

Про це він написав у Telegram.

"Маріуполь. Прямий удар російських військ по пологовому будинку. Люди під завалами. Діти під завалами. Це звірство!", - зазначив президент.

Зеленський спитав, скільки ще світ буде співучасником, ігноруючи терор?

"Негайно закрийте небо! Негайно зупиніть убивства! Ви маєте силу. Але, схоже, втрачаєте людяність", - сказав він.

Нагадаємо, 9 березня російські окупанти нанесли авіаудар по пологовому будинку в Маріуполі, в також по дитячій лікарні. Будівлі зруйновані вщент. Є багато постраждалих та загиблих.

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