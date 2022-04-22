Тих, хто чекає на евакуацію, просять потерпіти.

В п'ятницю, 22 квітня, через небезпеку на маршрутах гуманітарних коридорів не буде.

Про це повідомила віце-прем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Звертаюся до всіх, хто чекає на евакуацію: потерпіть, будь ласка, тримайтеся!", - додала вона, сповіщаючи про неможливість відкрити коридори для евакуації громадян.

Як сповіщалося, днем раніше українська влада пробувала пробити гуманітарні коридори з трьох населених пунктів на Херсонщині. Окупанти не припинили вогонь, тому коридори не відкрилися. До того ж один з окупантів попри вказівки свого начальства захопив у заручники старшого гуманітарної колони Володимира Марчука, голову Нововоронцовської ОТГ з метою обміну його на полонених військових росіян.

Також не спрацював гуманітарний коридор з Маріуполя. Біля точки збору почався обстріл, через що коридор довелося закрити.

Днями командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волина звернувся до Федерального президента і федерального канцлера Німеччини — Франка-Вальтера Штайнмаєра і Олафа Шольца відповідно. Він попросив владу ФРН допомогти з організацією та проведенням евакуації з Маріуполя.

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