В Донецькій області за добу загинули щонайменше четверо мирних жителів, ще 12 осіб отримали поранення.
Про це повідомив начальник Донецької обласної Військової адміністрації Павло Кириленко.
"За 25 травня росіяни вбили ще 4 мирних жителів Донецької області: 2 - в Лимані, 1 - в Сидорово та 1 - в Берестовому. Ще 12 людей отримали поранення", - зазначив він.
При цьому Кириленко додав, що точну кількість жертв в Маріуполі та Волновасі поки встановити неможливо.
Війна в Україні: оновлені дані
Станом на 24 травня російські війська продовжують наступ на Донбасі, зосередившись на оточенні Лисичанська та Сєвєродонецька, щоб вийти на адмінкордон Луганської області.
Разом з тим агресор стягнув дивізіон "Іскандерів" до Білоруського напрямку.
За прогнозом експертів і військових, окупанти готують великий наступ на півдні; з цією метою посилюють угруповання військ для атак на Запорізькому напрямку.
Крім того, росіяни облаштовують позиції та на захопленому острові Зміїний. У Чорному морі триває маневрування кораблів ЧФ РФ.
24 травня в Україні були ліквідовано ще 150 російських окупантів і дев'ять танків. Тепер загальна кількість знищених в українській державі ворогів становить близько 29 350 осіб.
24 травня 2022 року російські війська зайняли Світлодарськ Донецької області
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