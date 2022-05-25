Кількість жертв у Маріуполі та Волновасі поки встановити неможливо.

В Донецькій області за добу загинули щонайменше четверо мирних жителів, ще 12 осіб отримали поранення.

Про це повідомив начальник Донецької обласної Військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 25 травня росіяни вбили ще 4 мирних жителів Донецької області: 2 - в Лимані, 1 - в Сидорово та 1 - в Берестовому. Ще 12 людей отримали поранення", - зазначив він.

При цьому Кириленко додав, що точну кількість жертв в Маріуполі та Волновасі поки встановити неможливо.

Війна в Україні: оновлені дані

Станом на 24 травня російські війська продовжують наступ на Донбасі, зосередившись на оточенні Лисичанська та Сєвєродонецька, щоб вийти на адмінкордон Луганської області.

Разом з тим агресор стягнув дивізіон "Іскандерів" до Білоруського напрямку.

За прогнозом експертів і військових, окупанти готують великий наступ на півдні; з цією метою посилюють угруповання військ для атак на Запорізькому напрямку.

Крім того, росіяни облаштовують позиції та на захопленому острові Зміїний. У Чорному морі триває маневрування кораблів ЧФ РФ.

24 травня в Україні були ліквідовано ще 150 російських окупантів і дев'ять танків. Тепер загальна кількість знищених в українській державі ворогів становить близько 29 350 осіб.

24 травня 2022 року російські війська зайняли Світлодарськ Донецької області

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