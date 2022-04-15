За будь-яких обставин ми маємо бути готові до будь-якого розвитку ситуації.

Наразі ми не бачимо ознак того, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу.

Відповідаючи на запитання журналіста: "Чи будуть росіяни ескалювати ситуацію, використовуючи зброю масового знищення– ядерну зброю, як вони погрожували?", Мотузяник зазначив, що ядерна зброя "це так званий останній козир РФ".

"Наразі ми не бачимо ознак того, що Росія може застосувати цю зброю. Таких відомостей немає в нашої розвідки, і також наші іноземні партнери та іноземні розвідки, з якими в нас є співпраця і обмін інформацією, також наразі цього не підтверджують", – сказав спікер Міноборони.

Водночас він додав, що за будь-яких обставин ми маємо бути готові до будь-якого розвитку ситуації, в тому числі і "до можливого дуже негативного прецеденту". "Станом на зараз ми не прогнозуємо цього", - підкреслив Мотузяник.

"Путін дуже хоче де-небудь бахнути ядерною зброєю"

Так прокоментував можливість використання РФ ядерної зброї проти України радник глави ВП Олексій Арестович.

За словами Арестовича, оцінивши реальну можливість поразки у війні з Україною, президент Росії може вдатися використанню ядерної зброї як до останнього аргументу. Проте світ не пробачить російському диктатору такий крок.

Як повідомляв УНІАН, "ядерні" загрози з боку Росії посилилися після помітних провалів загарбників у бойових діях проти України

Раніше в Кремлі допустили використання Росією ядерної зброї у разі виникнення загрози для неї. Своєю чергою представник країни-агресора в ООН цинічно говорить про готовність Путіна натиснути ядерну кнопку, якщо країну "спровокує НАТО".

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