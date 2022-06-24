Захоплення Сєвєродонецька, йдеться у звіті Інституту, не стане вирішальною перемогою Росії.

Наступальні операції російських військ, найімовірніше, призупиняться в найближчі тижні.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Ця пауза буде, запевняють експерти, незалежно від того, чи захоплять окупанти Сєвєродонецьк і Лисичанськ.

У зазначений проміжок часу ЗСУ можуть спробувати піти в "обережний контрнаступ", вважають в ISW.

Захоплення Сєвєродонецька, йдеться у звіті Інституту, не стане вирішальною перемогою Росії, а масштабні втрати РФ у боях за місто завдали серйозної шкоди наступальним ресурсам армії РФ.

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Росія зосередила всі зусилля на захопленні Сєвєродонецька і виході до Лисичанська. Ворог закріплюється на раніше захоплених позиціях в районах Лоскутівки та Рай-Олександрівки.

На Луганщині окупанти намагаються встановити контроль над Гірським і вже зайняли Миколаївку. Спробу наступу ворога в напрямку Мар'їнки ЗСУ жорстко придушили.

Українські військові зупинили наступ російських окупантів у напрямку південної околиці Лисичанська Луганської області - завдали противнику втрат і змусили відступити.

Під Харковом противник обстрілює раніше звільнені села, намагається утримати займані рубежі, щоб не дати ЗСУ вийти до кордону.

За даними Міноборони, ЗСУ зараз здійснюють маневрову оборону на Донбасі, бо у ворога вогнева перевага. Українські захисники роблять все, щоб не допустити оточення російськими силами.

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