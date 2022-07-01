Через специфіку ракет Х-22 їхні пуски по "нештатним" цілям неминуче призводитимуть до інцидентів, схожим з кременчуцьким.

Історія з попаданням російської ракети в ТЦ в Кременчуці сигналізує, що у Росії закінчилася будь-яка більш-менш точна зброя.

Таку думку озвучив російський блогер Анатолій Несміян (Ель Мюрид).

При атаці на Кременчук Росія використовувала Х- 22 "Буря" - радянські надзвукові крилаті ракети. Саме таку ракету можна побачити на відео з моментом атаки на ТЦ "Амстор", опублікованому президентом Володимиром Зеленським.

"Це хороша і добротна ракета, нехай навіть таких часів розробки і випуску. Ось тільки діапазон застосування у неї специфічний", - заявив блогер.

Х-22, як зазначив Несміян, були розроблені "за часів, коли ніякого GPS не було".

На момент створення (1950-ті роки) вони були оснащені передовою на той час системою захоплення цілі. І застосовувати такі ракети мали проти ворожих кораблів.

"Ракета була оснащена передовою на той момент системою захоплення цілі, суть якої - скерувати ракету на найбільш радіоконтрастну ціль. Тобто, на найбільшу в межах досяжності ракети на останній ділянці траєкторії. Враховуючи, що ракета мала застосовуватися по морських цілях, така логіка виглядає бездоганною: у відносно щільному морському строю кораблів противника потрібно знайти найбільший корабель (а він-то однозначно буде пріоритетною метою) і прорватися до нього зі своєю тонною вибухової речовини. Масований пуск таких ракет по авіаносному ордеру противника може стати фатальним для величезного авіаносця, що, власне, і змушувало противника триматися на шанобливому видаленні від радянських берегів", - пише блогер.

Рішення по системі наведення, використане в Х-22, було простим і вкрай ефективним у разі використання за призначенням. У разі ж використання Х-22 "не за призначенням" починаються проблеми, зазначає Несміян.

"По щільній міській забудові, наприклад. Великий за розмірами торговий центр для системи наведення виглядає більш пріоритетною метою, ніж невеликі цехи, куди і намагався скерувати ракету оператор. А тому система наведення буде коригувати "помилку", вирішуючи завдання в рамках закладених алгоритмів", - пояснює блогер.

Те, що саме таку ракету використовували при атаці на Кременчук, як вважає Несміян, сигналізує про те, що зараз "якісно інший етап" війни, розв'язаної Росією. У противника закінчилася "високоточна" зброя, тому в хід йде те, що є.

"Більш-менш точне (не стану застосовувати термін високоточне, так як потрібно в такому випадку зрозуміти, які критерії у "точного" на думку тих, хто його застосовує) зброя закінчилася. Свого часу Шойгу звітував, що на озброєння за якийсь там квартал надійшло 60 ракет "Калібр", випущених російським ВПК. Простіше кажучи, 60 "Калібрів" в квартал і 240 в рік — це і є можливості російського ВПК. Ну, може, ще на героїзмі додадуть 60. Один залп американського "Арлі Берка", яких у США 32 одиниці. І це тільки "Арлі Берк", а є ще багато чого, і теж не з кольтами 45 калібру. Загалом, ракети, схоже, йдуть в застосування прямо з цехів. Як парадні розрахунки з параду 7 листопада 41 року йшли відразу на фронт. А тому постає питання про застосування того, що ще є. Ракети Х-22 ще є. Але через специфіку їх пуски по "нештатним" цілям неминуче призводитимуть до інцидентів, схожих з кременчуцьким", - зазначає блогер.

На думку Несміяна, в таких умовах бойові дії "переходять до практики Другої світової, коли вибірковість бомбардувань була в числі найостанніших завдань, які вирішували противники".

Удар по ТЦ в Кременчуці - що відомо

27 червня внаслідок ракетного обстрілу збройними силами РФ Кременчук Полтавській області повністю зруйнований торговий центр.

Загалом внаслідок ракетного удару загинули 19 людей, 62 людини постраждали, з яких 26 осіб госпіталізовано.

За даними командування Повітряних сил, ракети Росія випустила з далеких бомбардувальників Ту-22М3. Літаки злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювалися з Курської області.

Президент України Володимир Зеленський назвав це одним з найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи. Як заявив радник глави офісу президента України Олексій Арестович, Україна відповість на удар по ТЦ в Кременчуці.

Своєю чергою місцева влада ухвалила рішення виплатити сім'ям загиблих і постраждалих матеріальну допомогу.

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