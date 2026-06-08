'Це не просто дикість': Плетенчук пояснив, чи випадково РФ атакувала цивільні судна України

Як пояснив військовий, росіяни мріють заблокувати морський коридор.

Атака по двох цивільних пошуково-рятувальних суднах, яку Росія здійснила 6 червня, не могла бути випадковістю, бо це - невеликі рухливі "цілі", які можливо уразити тільки навмисно. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, якого, зокрема, попросили розповісти про те, що відомо на сьогодні про стан поранених рятувальників.

"Можу лише сказати, що після того, як ми отримали відповідну команду, катери Військово-морських сил підійшли та евакували постраждалих, серед них були й поранені. Відповідно доправили їх до медичних закладів Одеси. Подальша їх доля буде день оприлюднена згодом…", - сказав речник.

Він пояснив, що ВМС виконали своє завдання, а наразі своє завдання вже виконують медики, фахівці, які "рятують рятувальників".

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"Це насправді виглядає сюрреалістичне тому, що ці рятівники (постраждалі – УНІАН) самі фактично виконують роль й швидкої, й пожежників, й все одночасно, коли мова йде про безпеку цивільного судноплавства. Це не просто дикість - це тероризм. Звісно, ці атаки були цілеспрямованими", - підкреслив Плетенчук.

Він зауважив, що уразити таку невелику, рухому ціль у морі можливо тільки навмисно - через прямий канал управління дронами, які ворог для цього застосував.

За словами військового, ця атака є спробою вплинути на роботу українського "зернового коридору", але, попри все, він працює.

"Для росіян це мрія - заблокувати наш морський експорт, імпорт, бо є чудове розуміння, що для України, як й для усього світу, є основним експортно-імпортним каналом", - зазначив представник ВМС України.

Військово-морські сили ЗСУ, у тому числі виконують завдання у складі ППО України та й надалі забезпечуватимуть роботу морського коридору для цивільного судноплавства, наголосив Плетенчук.

Атаки РФ у Чорному морі - що відомо

Як писав УНІАН, росіяни 6 червня атакували два цивільні пошуково-рятувальні судна у Чорному морі, чим грубо порушили норми міжнародного права. Катери Морської пошуково-рятувальної служби виконували гуманітарну місію в межах українського морського коридору.

Відомо, що через удар на суднах є постраждалі. Малі берегові пошуково-рятувальні судна перебувають під спеціальним захистом відповідно до міжнародного гуманітарного права. Обидва судна мали відповідний колір та позначки SAR, що є абревіатурою від Search and Rescue - Пошук і Порятунок.

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