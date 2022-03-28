Окупанти наприкінці березня завдали ударів по нафтобазах у Львові, Дубно та Луцьку. Зважаючи на це, можна говорити про зміну стратегії бойових дій РФ.

Російська Федерація змінює свою стратегію, найближчим часом буде пробувати нарощувати ракетні удари у різних точках України.

Про це повідомив радник глави МВС Вадим Денисенко в ефірі національних новин.

За словами Денисенка, окупанти наприкінці березня завдали ударів по нафтобазах у Львові, Дубно та Луцьку. Зважаючи на це, можна говорити про зміну стратегії бойових дій Росії.

"Ну щодо нафтобаз, я б додав ще щодо продуктових складів. Можна сказати, що це не тактика, а стратегія. Це зміна стратегії взагалі бойових дій Росії", - зазначив радник міністра.

За словами Денисенка, зараз головним завданням буде розосередження як продуктів харчування, так і нафтопродуктів.

"Думаю, нам вдасться це зробити і ту шкоду, яку вже завдали, в принципі не настільки критичну і для посівної, і для армії, і для Укрзалізниці – головних споживачів пального", – додав радник міністра.

Раніше британська розвідка повідомила, що військово-морські сили Росії продовжують наносити ракетні удари по об'єктах на всій території України. Пуски в основному відбуваються в акваторії Чорного моря.

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