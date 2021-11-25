Залишки рухомого складу ржавіють на території депо й знищуються вандалами.

Журналіст Денис Казанський показав наслідки "русского мира" на прикладі занедбаного в період російської окупації тролейбусного депо в Антрациті Луганської області.

Свіжі фото з цвинтаря ржавого залізяччя, що колись був тролейбусним депо, блогер виклав у своєму Telegram-каналі.

"Тролейбусне депо Антрацита, наші дні. Колись за "фашистської України" в цьому місті існувало тролейбусне сполучення. Проте, на щастя, "русский мир" звільнив місто від цього пережитку", – підписав світлини Казанський.

З 2018 року тролейбуси, зауважує блогер, в місті не ходять. До цього часу, з моменту приходу гібридних сил РФ, через накопичені комунальним підприємством борги громадян обслуговував лише один "ЛАЗ".

Залишки рухомого складу ржавіють на території депо й знищуються вандалами, які розпилюють транспорт на металобрухт.

На відзнятих кадрах видно, що у багатьох тролейбусів відсутні колеса, розбиті вікна, поламані пасажирські крісла, а у салонах колись громадського транспорту зараз подекуди "зберігаються" дрова.

Війна на сході України

Збройний конфлікт на Донбасі Росія розпочала у квітні 2014 року – після окупації російськими війська Криму.

Підконтрольні Кремлю провокатори почали підбурювати місцеве населення й самі брати участь у проросійських акціях.

Невдовзі керовані російськими спецслужбами "протести" переросли у захоплення будівель органів місцевого самоврядування і закінчилися проголошенням "республік", легітимність яких визнає тільки Москва та її близькі сателіти.

За окупацію Криму та окремих територій Донецької і Луганської областей США і ЄС запровадили низку санкцій проти Кремля.

Сам Путін причетність своєї країни до розв’язання конфлікту на Донбасі заперечує, стверджуючи, що російських військ в ОРДЛО "немає".

При цьому Росія намагається схилити Україну до прямих переговорів з бойовиками, заявляючи, що є лише "третьою стороною", аби зняти з себе відповідальність за розпочату агресію й уникнути посилення санкцій.

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Автор: Віолетта Орлова