В Україні існує велика градація, окремо воєнні злочини та злочини, які дотичні до них.

Генеральна прокуратура України відкрила 738 справ щодо фактів державної зради, за даним обвинуваченням передбачено довічне ув’язнення.

Про це повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова в ефірі інформаційного телемарафону.

За словами генерального прокурора, в Україні існує велика градація, окремо воєнні злочини та злочини, які дотичні до них. Це відповідно - державна зрада і диверсії, окремо, пособництво державі-агресору і колабораційна діяльність.

"Що стосується державної зради, у нас на сьогодні 738 таких справ. Під час воєнного стану за таким обвинуваченням передбачено довічне ув’язнення. Справ щодо диверсій менше - 60, але там передбачені дуже суворі санкції, в умовах воєнного стану довічне ув’язнення з конфіскацією всього майна. Інші злочини, це стаття 111-1 та 111-2 Кримінального кодексу України, колабораційна діяльність та пособництво державі-агресору. За даними обвинуваченнями передбачається до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Таких справ у нас на сьогодні 780", - зазначила Венедіктова.

"З людської точки зору, що можна сказати про тих громадян країни, які під час війни почали співпрацювати з ворогом. Мені здається, це ображені люди, які за рахунок приниження тих, з ким вони все життя прожили, намагаються якимось чином підняти своє "Я", - сказала Венедіктова.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України на сьогоднішній день вже відкрила 9 тис. 158 кримінальних проваджень, які пов’язані з суто воєнними злочинами.