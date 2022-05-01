Генеральна прокуратура України відкрила 738 справ щодо фактів державної зради, за даним обвинуваченням передбачено довічне ув’язнення.
Про це повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова в ефірі інформаційного телемарафону.
За словами генерального прокурора, в Україні існує велика градація, окремо воєнні злочини та злочини, які дотичні до них. Це відповідно - державна зрада і диверсії, окремо, пособництво державі-агресору і колабораційна діяльність.
"Що стосується державної зради, у нас на сьогодні 738 таких справ. Під час воєнного стану за таким обвинуваченням передбачено довічне ув’язнення. Справ щодо диверсій менше - 60, але там передбачені дуже суворі санкції, в умовах воєнного стану довічне ув’язнення з конфіскацією всього майна. Інші злочини, це стаття 111-1 та 111-2 Кримінального кодексу України, колабораційна діяльність та пособництво державі-агресору. За даними обвинуваченнями передбачається до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Таких справ у нас на сьогодні 780", - зазначила Венедіктова.
"З людської точки зору, що можна сказати про тих громадян країни, які під час війни почали співпрацювати з ворогом. Мені здається, це ображені люди, які за рахунок приниження тих, з ким вони все життя прожили, намагаються якимось чином підняти своє "Я", - сказала Венедіктова.
Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України на сьогоднішній день вже відкрила 9 тис. 158 кримінальних проваджень, які пов’язані з суто воєнними злочинами.