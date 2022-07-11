В Україні за добу знищили чотири танки ворога, зазначили у Генштабі української армії.

Втрати РФ в Україні знову зросли - упродовж доби були знищені ще 100 супротивників.

Станом на понеділок, 11 липня, загальні ворожі втрати в нашій державі становлять приблизно 37 400 осіб, повідомили у Генштабі Збройних сил України.

За його даними, за добу на нашій землі також знищено ще чотири ворожі танки.

"Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 11 липня орієнтовно склали: особового складу - близько 37 400 (+100) осіб, танків - 1645 (+4), бойових броньованих машин - 3828 (+5), артилерійських систем - 838 (+4), РСЗВ - 247, засобів ППО - 109 (+1), літаків - 217, гелікоптерів - 188, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 676, крилатих ракет - 155, кораблів/катерів - 15, автомобільної техніки та автоцистерн - 2696 (+2), спеціальної техніки - 66", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському напрямку. Дані уточнюються.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого 2022 року на територію України. Супротивникам вдалося захопити низку населених пунктів на сході та півдні української держави.

Наші військові давали гідну відсіч ворогам. Генштаб армії України повідомляв, що на нашій землі станом на 10 липня знищили 37 300 супротивників та чимало ворожої техніки.

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