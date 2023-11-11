На Лиманському напрямку загарбники вели безуспішні штурмові дії в районі Серебрянського лісництва Луганської області.

ЗСУ на фронті стримали нові спроби армії РФ вести "штурми", за добу відбулося 71 бойове зіткнення між військами.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною, зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, протягом доби відбулось 71 бойове зіткнення.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки та Іванівки Харківської області, а також Стельмахівки та Надії Луганської області, де ЗСУ відбили сім атак.

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Крім того, на цьому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Степової Новоселівки Харківської області, а під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів.

"На Лиманському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районі Серебрянського лісництва Луганської області. Крім того, противник завдав авіаційних ударів в районах Копанок Харківської області, Білогорівки Луганської області, Тернів, Сіверська, Спірного Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Від артилерійських та мінометних обстрілів на цьому напрямку постраждали близько 10 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку окупанти, також за підтримки авіації, вели штурмові дії в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де українськими захисниками було відбито 10 атак. Також загарбники завдали авіаційного удару в районі Курдюмівки Донецької області, а під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів.

"На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Авдіївки, Сєверного та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 14 атак", - повідомили у Генштабі.

Також противник завдав авіаційних ударів в районах Новобахмутівки, Ласточкиного та Орлівки Донецької області, а артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 10 населених пунктів.

На Мар’їнському напрямку окупанти, також за підтримки авіації, вели безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони було відбито 17 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів Донецької області.

"На Шахтарському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районі Вугледару, Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області, де наші захисники відбили 11 атак. Крім того, противник завдав авіаційного удару в районі Урожайного Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Артилерійських та мінометних обстрілів на цьому напрямку зазнали близько 10 населених пунктів.

На Запорізькому напрямку загарбники, за підтримки авіації, вели безуспішні штурмові дії в районі Роботиного Запорізької області, а артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 30 населених пунктів.

На Херсонському напрямку російські окупанти завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Тягинка Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали Херсон, Чорнобаївка, Степанівка Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

На Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів.

Авіація ЗСУ за добу атакувала позиції РФ 10 разів

У своєму вечірньому звіті сьогодні, 11 листопада, Генштаб заявив, що протягом доби авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Також силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено одну зенітну керовану ракету С-400.

Крім того, підрозділами ракетних військ було нанесено ураження по двох артилерійських засобах, шести районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також двох засобах протиповітряної оборони противника.

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