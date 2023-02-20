Внаслідок ударів є поранені та загиблі серед цивільного населення.

Упродовж минулої доби, 19 лютого, російські окупанти завдали 10 ракетних, 25 авіаційних ударів. Також агресор здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляється в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Відомо про загиблих і поранених мирних мешканців внаслідок воєнних злочинів росіян.

"Протягом минулої доби противник завдав 10 ракетних та 25 авіаційних ударів (Луганська, Донецька та Запорізька область). Здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Є поранені та загиблі серед цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

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Також у Генштабі зазначили, що загроза завдання ударів Російською Федерацією залишається високою по всій території України.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вирівнює ситуацію на фронті та готується до запланованих на найближчу перспективу дій.

Як відомо, російські окупанти намагатимуться захопити повністю Донецьку і Луганську області до кінця березня. Різке зростання втрат серед загарбників узгоджується з даними розвідки, що РФ кинула всі ресурси, аби захопити Донбас до березня. Утім, за оцінкою аналітиків ISW, війна виснажила резерви техніки і живої сили РФ, необхідні для нового наступу на сході України. Президент України також відзначив, що російські окупанти під час свого нового наступу не можуть просунутися далеко, оскільки вони вже не такі сильні, як раніше.

Зеленський також заявив, що українські війська захищатимуть Бахмут, поки це буде розумно. Збройним Силам України важливо відстояти його, але не "за всяку ціну". За словами президента, українські війська чинять опір і готують наступну контратаку.

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